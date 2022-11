Martedì 22 novembre, alle ore 10.30, programma la cerimonia di posta della prima pietra del Pala Unisannio. La struttura sportiva che sorgerà in Via dei Mulini accoglierà una palestra, laboratori e spazi ricreativi. Nell’Area ex Enel sono già state abbattute le costruzioni in disuso per lasciare spazio ad un edificio su due livelli. Il piano terra ospiterà la palestra da gioco. Il primo piano, invece, è destinato ad aule e laboratori. In linea con le attuali tendenze architettoniche moderne e sostenibili, per ridurre l’impatto ambientale della costruzione, sulla copertura dell’edificio sarà creato un giardino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia