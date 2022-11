Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Penso che l’Europa sia veramente latitante ed è grave che l’Europa si comporti così. L’atteggiamento dei francesi è sempre stato quello di sospendere al bisogno Schengen, a me non sembra sia un atteggiamento corretto, sono riusciti a sospenderlo anche il 21 febbraio 2020, pensando che chiudendo le frontiere il virus si fermasse a Bergamo o in Veneto, questo sono i francesi”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite di ‘Che tempo che fa’.