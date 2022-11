Governo: Foti, ‘Landini chiarisca su invito Cgil a Studenti a manifestare contro’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Un invito della Cgil agli studenti per partecipare alla mobilitazione anti Meloni. Il segretario del sindacato Maurizio Landini prenda le distanze o smentisca le notizie di stampa riguardo questa mail spedita a circa 53mila studenti dell’Università di Firenze ad aderire alla manifestazione contro il nuovo Governo. Sarebbe opportuno che la Cgil chiarisse la sua posizione: intende collaborare con l’Esecutivo per migliorare condizioni e tutele per i lavoratori, o vuole prestarsi alla cieca polemica di una sinistra che non si rassegna all’esito elettorale? Attendiamo risposte”. Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti.