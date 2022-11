Pd: D’Elia, ‘no a Odg Madia-Quartapelle su correnti, non è la modalità giusta’

Roma, 19 nov (Adnkronos) – “Avremmo avuto bisogno di una fase costituente più lunga, più radicata, anche oltre la scelta di chi sarà il segretario o la segretaria. Sono d’accordo sulla proposta di deroga ma non basta affidare alla scelta della leadership le questioni di fondo che dobbiamo sciogliere”. Lo ha detto Cecilia D’Elia all’Assemblea del Pd.

Sull’Odg anti correnti presentato da Madia e Quartapelle, la senatrice dem ha spiegato: “Riconosco che il tema c’è, ma non mi pare che le modalità che propongono Lia e Marianna siano quelle giuste. Non è quella la modalità con cui costruiamo un partito in cui riconosciamo le aree, plurale. Io voglio che continui a essere un partito plurale in cui le diverse culture convivono”.