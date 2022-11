Pd: Boldrini, ‘mi iscrivo, nuovo partito da fare insieme o rischio declino inesorabile’

Roma, 19 nov (Adnkronos) – “Non mi sono mai iscritta a un partito, ho deciso di prendere parte alla fase costituente del Pd. L’ho fatto con convinzione, non si può stare alla finestra o delegare altri, bisogna creare una alternativa forte”. Lo ha detto Laura Boldrini

“Il Pd ha bisogno di nuove energie, coinvolgere chi sta lontano, chi è deluso, chi non apprezza oggi questo Pd. Non li dobbiamo aspettare ma dobbiamo essere noi ad andarli a cercare. Adesso è il momento di creare il partito che vorremmo, insieme. Se invece prevale la logica delle correnti questo partito sarà destinato a un declino inesorabile”, ha detto la deputata del Pd.