Roma: Camera aderisce domani a ‘Musei in musica’

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Sabato 19 novembre la Camera aderisce alla manifestazione “Musei in musica”. In questa occasione, Palazzo Montecitorio resta aperto al pubblico a partire dalle ore 20.00 di domani fino all’una del giorno successivo, con ingressi di 35 persone ogni 30 minuti (ultimo ingresso alle ore 0.30). I visitatori possono vedere anche la mostra fotografica “A testa alta”, allestita nei corridoi di rappresentanza del Palazzo in occasione del trentesimo anniversario delle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a quarant’anni dagli assassinii di Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa. Ciascun gruppo ha modo di assistere all’esecuzione, in Aula, dell’Inno nazionale italiano da parte della Banda dell’Esercito italiano.