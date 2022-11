Lattuga a volontà per i lamantini della Florida

(Adnkronos) – La lattuga sarà di nuovo nel menu dei lamantini della Florida, come parte di uno sforzo per scongiurare la morte per fame degli amati mammiferi marini. Già l’anno scorso sono state somministrate circa 91 mila chili di lattuga ai lamantini, che trovano sempre meno cibo quando il clima diventa più freddo. L’obiettivo principale è però quello di ridurre l’inquinamento di origine agricola, urbana e fognaria che ha provocato la morte delle praterie di fanerogame da cui i lamantini dipendono per nutrirsi. Queste ultime hanno subito un calo del 75% dal 2009.