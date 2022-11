L.Bilancio: Calenda, ‘manca idea di Paese, tante mancette che creano disuguaglianze’

Roma, 18 nov (Adnkronos) – Dalle anticipazioni della legge di Bilancio “non c’è una idea di cosa fare per il Paese. Sulla Sanità c’è il fondo sanitario in calo, è una cosa indegna. Noi proponiamo, cerchiamo di concentrare lì i soldi”. Lo ha detto Carlo Calenda a ‘Oggi è un altro giorno’, su Raiuno.

Con quota 103 “si creano categorie privilegiate. Si estende la flat tax sulle partite Iva, ma perchè un operaio paga il 35-40% e una partita iva il 15%? Si creano disomogeneità non giuste. Questo governo fa tante mancette che creano disuguaglianze non giuste”, ha aggiunto il leader di Azione.