Editoria: Gruppo Romeo salva l’Unità, pronto a rilevare testata

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il Gruppo Romeo sarebbe pronto a salvare L’Unità dal fallimento. L’editore de Il Riformista avrebbe manifestato la propria disponibilità a rilevare la storica testata fondata da Antonio Gramsci per una cifra, secondo rumors non confermati, che si aggirerebbe tra i 900mila euro e il milione di euro. All’attuale direttore de Il Riformista Piero Sansonetti, verrebbe affidata la guida dell’Unità. Per lui sarebbe un ritorno a casa, essendo entrato nel giornale nel 1975 fino a diventarne prima vicedirettore e poi condirettore dello stesso giornale.