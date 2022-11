Alfasigma, Roscani (Fdi): ‘Investire sul territorio significa dare possibilità anche ai giovani’

Roma, 18 nov. – (Adnkronos) – “Alfasigma è una di quelle aziende che ha deciso di continuare ad investire su questo territorio, sull’Abruzzo, e questo è molto importante anche e soprattutto per le nuove generazioni, che vorrei rappresentare in Parlamento perché significa dare possibilità ai giovani formati di trovare lavoro e rimanere nel loro territorio”. Così Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia, in occasione dell’inaugurazione del ‘Reparto sterile 4’ dello stabilimento di Alanno di Alfasigma, in provincia di Pescara, avvenuta oggi.

“Siamo sempre a fianco di quelle imprese che decidono di investire e credere nel futuro di questa nazione”, conclude.