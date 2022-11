Alfasigma, Di Giosaffatte (Confindustria): ‘Investimento va nella direzione giusta’

Roma, 18 nov. -(Adnkronos) – “L’inaugurazione di oggi ha un’importanza strategica su questo territorio che sta crescendo e ha dato prova negli ultimi 20 anni di essere compatibile con l’ambiente oltre ad avere un livello industriale superiore alla media nazionale”. A dirlo è Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Chieti Pescara, in occasione dell’inaugurazione del ‘Reparto sterile 4’ dello stabilimento di Alanno di Alfasigma, in provincia di Pescara.

“Questo investimento va nella direzione giusta: la ricerca e l’innovazione sono i must che noi vogliamo sviluppare per essere sempre più competitivi nel mondo”, conclude.