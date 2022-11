Ucraina: Isw, ‘Russia promuove l’adozione forzata di bambini ucraini’

Washington, 17 nov. (Adnkronos) – L’Istituto per lo studio della guerra ha reso noto che i blogger militari russi hanno iniziato a far circolare video con bambini ucraini deportati illegalmente e adottati da famiglie russe. I video mostrano che più di 150.000 bambini sono stati deportati illegalmente dal Donbass nel 2022, ha affermato l’Isw.

L’Istituto americano ha riferito che le adozioni e le deportazioni forzate di bambini ucraini da parte della Russia “con il pretesto di programmi di vacanza e riabilitazione” probabilmente si tradurranno in una deliberata campagna di pulizia etnica oltre che essere un’apparente violazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.