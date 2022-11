Iran: 15 persone uccise, tra cui membri forze sicurezza e bambino di 9 anni

Teheran, 17 nov. (Adnkronos) – Ben 15 persone sono state uccise in Iran, tra cui membri delle forze di sicurezza iraniane e un bambino di nove anni, in incidenti separati accorsi durante la notte di proteste di ieri, una delle più dure delle ultime nove settimane.

Le agenzie di stampa statali hanno accusato i terroristi dell’uccisione di sette persone in un centro commerciale nella città meridionale di Izeh Khuzesta, fra i quali due poliziotti Basij volontari, mentre 10 persone sarebbero rimaste feriti. Altre cinque persone sono state uccise nell’area di Isfahan, compresi alcuni membri delle forze di sicurezza, in una sparatoria separata. Le segnalazioni di ulteriori morti in Kurdistan hanno portato il bilancio totale delle vittime della notte a 15.

I manifestanti hanno invece riferito che sarebbero responsabili i membri della forza della milizia Basij, che hanno ucciso, tra gli altri, un bambino di nove anni mentre si trovava in macchina con suo padre.