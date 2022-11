Usa: aereo atterra su campo da golf, salve le 3 persone e i 53 cani a bordo

Washington, 16 nov. (Adnkronos) – Un aereo che trasportava 53 cani da adottare ha effettuato un atterraggio d’emergenza su un campo da golf innevato del Wisconsin. Sia l’equipaggio che tutti gli animali sono sopravvissuti all’impatto avvenuto a Pewaukee, a circa 40 minuti da Milwaukee, come ha riportato WTMJ-TV Milwaukee.

Le tre persone dell’equipaggio sono rimaste ferite in modo lieve, mentre i cani sono al momento sotto osservazione veterinaria, ha affermato la Human Animal Welfare Society. “Siamo molto grati che tutti siano al sicuro”, ha detto Maggie Tate-Techtmann, direttrice dello sviluppo organizzativo dell’associazione animalista.

L’aereo è stato gravemente danneggiato dopo aver tranciato gli alberi durante l’atterraggio di fortuna. Le ali sono state completamente distrutte ed è fuoriuscita oltre una tonnellata di carburante. Non è chiaro cosa abbia causato incidente per il quale è stata avviata un’inchiesta da parte del National Transportation Safety Board e della Federal Aviation Administration.