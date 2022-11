Twitter: aut aut di Musk ai dipendenti, ‘o lavorate duro o siete licenziati’

Washington, 16 nov. (Adnkronos) – “O lavorate estremamente duro o sarete licenziati: la scelta è vostra, avete tempo per decidere fino alle 17 di domani. Chi non risponde è fuori”. E’ il testo di una mail interna, dall’oggetto inequivocabile “Bivio”, inviata dal nuovo proprietario di Twitter Elon Musk ai dipendenti dell’azienda, ai quali concede tempo fino a domani sera per scegliere se impegnarsi in un lavoro sempre più competitivo oppure no.

“Nel costruire un rivoluzionario Twitter 2.0 e avere successo in un mondo sempre più competitivo, dovremo essere estremamente duri”, ha scritto Musk nel promemoria di cui è entrato in possesso il Washington Post e citato dalla Cnn. “Questo significherà lavorare per lunghe ore ad alta intensità. Solo prestazioni eccezionali costituiranno un voto positivo”.

Nel promemoria, Musk anticipa ciò che Twitter sarà, ovvero “sempre più guidato dall’ingegneria. Se sei sicuro di voler far parte del nuovo Twitter, fai clic su Sì nel link sottostante”, scrive Musk aggiungendo che qualsiasi dipendente che non lo faccia entro le 17 di giovedì sarà licenziato e avrà un’indennità di tre mesi.