Pd: Benifei, ‘serve radicale rinnovamento classe dirigente’

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “Prima di arrivare alle primarie serve discutere chi siamo e dove vogliamo andare. Non basta rinnovare il segretario, ma serve un radicale rinnovamento della classe dirigente o la credibilità non la possiamo recuperare”. Lo ha detto Brando Benifei a radio Immagina.

“Sabato c’è l’Assemblea, discuteremo. Servono regole, una fase costituente che apra davvero, che chiami a partecipare per sciogliere i nodi fondamentali del futuro del partito”, ha spiegato il capo delegazione Pd al Parlamento Ue sottolineando: “Non dobbiamo cedere a idee sbagliate, nè fare un processo senza fine con poca chiarezza, nè interrompere, eliminare, la fase di apertura e di rilancio. Serve equilibrio, qualche mese per la partecipazione, per dire entrate, partecipiamo, facciamo un nuovo partito”.