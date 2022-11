Laurea Honoris Causa a Mimmo Cuticchio: “Ai giovani dico siate curiosi”

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – È una giornata particolare per Mimmo Cuticchio, maestro dell’arte dei pupi, insignito della Laurea Honoris Causa in Teatro, Musica e Danza nell’aula magna dell’Università Roma Tre. “Sono 50 anni che ho aperto il mio teatro, e prima avevo fatto 25 anni di apprendistato con mio padre, questo vuol dire che mi ha seguito e conosciuto tanta gente. Poi tramite la professoressa Venturini, ho saputo che tanti professori si erano interessati alla mia arte e così oggi mi è arrivata questa sorpresa”, spiega Cuticchio a margine della cerimonia.

Un importante messaggio arriva anche per le nuove generazioni, “quando si vede la baracca con un burattinaio o una struttura del teatro delle marionette, bisogna avvicinarsi. Le marionette e i pupi sono il mezzo di comunicazione più antico che abbiamo. Il messaggio che vorrei dare ai giovani è di fare attenzione, perché non si tratta di un giochino. Dietro i burattini c’è un universo di tecniche e saperi – conclude – C’è un mondo, siate curiosi di conoscerlo”.