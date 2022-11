Due giorni di riposo, ma non per tutti. Dopo la vittoria contro la Spal, Fabio Cannavaro ha concesso 48 ore di relax ai suoi, dando appuntamento a oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. C’è chi però non si è mai fermato, perché ha bisogno di lavorare senza sosta per potersi rimettere il prima possibile a disposizione del tecnico giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia