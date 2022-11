Lombardia: M5s, ‘tenere alta asticella sui temi unica alternativa a Fontana e Moratti’

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – “Con il capo politico c’è piena sintonia, abbiamo condiviso la necessità di proseguire in quel percorso che ci impone di tenere alta l’asticella sui temi, piuttosto che sui nomi, e fare del programma la nostra bussola per le decisioni future”. Così Dario Violi e Nicola Di Marco, rispettivamente coordinatore regionale e capogruppo M5s Lombardia, al termine dell’incontro con Giuseppe Conte sulle prossime elezioni regionali in Lombardia.

“Nei prossimi giorni -avvertono i due esponenti pentastellati-presenteremo i nostri punti fermi per la Lombardia e li metteremo a disposizione della società civile, dopodiché valuteremo chi vorrà costruire insieme a noi l’unica alternativa possibile alla destra di Fontana, Salvini e Meloni e al centrodestra di Calenda, Renzi e Moratti”.