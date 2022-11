Grammy 2023, Maneskin candidati come Miglior nuovo artista

(Adnkronos) – Manesin candidati ai Grammy 2023 nella categoria Best New Artist (Miglior nuovo artista). Prosegue dunque la scalata al successo della band romana.

I Maneskin hanno inoltre partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film ELVIS, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.

Nella stessa categoria Best New Artist sono in nomination Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, FINNEAS, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid LAROI, Arlo Parks, Olivia Rodrigo e Saweetie.

La candidatura è stata annunciata oggi dal sito della Recording Academy. La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards è prevista per il 5 febbraio 2023