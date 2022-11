Ucraina: intelligence Gb, ‘inverno e freddo influenzeranno il conflitto’

Londra, 14 nov. (Adnkronos) – “L’inverno porterà un cambiamento nelle condizioni di conflitto, tra cui meno offensive, linee difensive più statiche e un maggiore rischio di malfunzionamento delle armi. La riduzione delle ore di luce diurna, il cambiamento della temperatura e del tempo presenteranno sfide uniche per i soldati che combattono”. Lo afferma l’ultimo rapporto sul conflitto in Ucraina pubblicato su Twitter dell’intelligence britannica.

“Con il calo delle temperature, è molto probabile che le forze prive di abbigliamento e alloggio per il clima invernale subiscano danni dovuti al freddo”, prosegue il ministero della Difesa britannico. “Un aumento delle precipitazioni, della velocità del vento e delle nevicate fornirà ulteriori sfide al già basso morale delle forze russe”.