Suzuki Hybrid, tecnologia 140V su nuova Vitara ed S-Cross Hybrid

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – Con la tecnologia 140V il Marchio di Hamamatsu continua l’elettrificazione della sua intera gamma di autovetture: massima efficienza per le nuove Suzuki Vitara Hybrid ed S-Cross Hybrid.

Suzuki con il lancio del nuovo powertrain ibrido da 140V presenta un’inedita tecnologia di alimentazione ibrida. Nel 2021 il Marchio di Hamamatsu si è confermato quale terzo brand in Italia per le alimentazioni ibride, il processo completo di elettrificazione da oltre due anni, ha coinvolto la sua intera gamma di autovetture.

Se sulla Ignis Hybrid e Swift Hybrid, il sistema da 12V presente sul 4 cilindri in linea da 1.2 litri della famiglia DualJet è disponibile anche in abbinamento al cambio automatico CVT e alla trazione integrale 4WD AllGrip Auto, cavallo di battaglia e punto di forza da sempre per il brand giapponese, sulla Vitara Hybrid ed S-Cross Hybrid, ma anche sulla Swift Sport Hybrid è disponibile invece la tecnologia a 48V abbinata al potente propulsore Boosterjet da 1.4 litri.

La continua ricerca della massima efficienza ha portato i tecnici della Casa di Hamamatsu a sviluppare una tecnologia inedita, un sistema ibrido da 140V, disponibile oggi sulla nuova S-Cross Hybrid 1.5 DualJet e sulla Vitara Hybrid 1.5 140V.

Il nuovo sistema ibrido è composto principalmente da 3 elementi: un motogeneratore da 24,6 kW abbinato a una batteria da 140V, un motore da 1.5 DualJet K15C e un nuovo cambio robotizzato AGS, tutti questi componenti sono stati interamente progettati da Suzuki al fine di riuscire a contenere non solo il peso complessivo ma al tempo stesso di garantire un’esperienza di guida piacevole. Un’architettura pensata per poter funzionare con la trazione integrale 4WD AllGrip, sistema che caratterizza la gamma 4×4 Suzuki.

Due i principali “attori” dell’inedito modulo ibrido di casa Suzuki, una batteria posizionata sotto il vano bagagli da 140V, progettata per essere integrata in un unico modulo e un motogeneratore da 24,6 kW.

Il modulo ibrido contiene il pacco batteria composto da 56 celle da 2,5V (capacità totale 840 Wh), l’inverter che converte la tensione continua in trifase, soluzione resasi necessaria per alimentare il motogeneratore, una centralina di gestione del pacco batterie e il sistema di raffreddamento attivo ad aria.

A differenza dei comuni sistemi ibridi che sono alimentati da una batteria agli ioni di litio, Suzuki per la sua nuova tecnologia 140V ha utilizzato per la prima volta una batteria al litio-titanato, dove la superficie dell’anodo delle celle è rivestita in titanato di litio, soluzione questa che consente, rispetto alla batteria al litio: un passaggio più rapido degli elettroni rispetto a un anodo rivestito in carbonio, una maggiore efficienza massima grazie a un range di temperature più elevate, una maggiore affidabilità delle singole celle (56 in totale, ciascuna con una tensione da 2,5V), una maggiore resistenza nel tempo e maggiore efficienza in termini di energia erogata a parità di carica nominale.