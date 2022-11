Sport: Malagò, ‘mai vinto così tanto, record assoluto da quando esiste il Coni’

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Sono molto felice, questo appuntamento in assoluto più importante della nostra vita, abbiamo scelto questo luogo per un motivo semplice, non saremmo entrati in nessun altro luogo che ha ospitato questo evento. Il motivo è semplice: non abbiamo mai vinto così tanti titoli mondiali a squadre e individuali, record assoluto da quando esiste il comitato olimpico”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo discorso di apertura ai Collari d’Oro nella Palestra Monumentale del Foro Italico. “Ogni giorno vediamo la posizione dell’Italia nella classifica nei 205 paesi, e nel 2021 eravamo secondi, in questa speciale classifica che tiene conto delle medaglie olimpiche, mondiali, equiparate mondiali, e medaglie continentali. Dissi che era molto difficile ripetersi e invece nel 2022 siamo ancora lì. L’Australia ci ha superato solo per aver vinto qualche medaglia continentale, ma vincere in Oceania, senza mancare di rispetto, che in Europa è un po’ diverso. Manca ancora qualche gara ma la posizione è consolidata che ci dà tantissimo orgoglio”, ha aggiunto Malagò. “Oggi insieme ad atleti e atlete celebriamo chi ha fatto qualcosa di straordinario”.