Sport: Abodi, ‘In Italia serve più ‘ghiaccio’ dal punto di vista impiantistico’

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “In Italia serve più ‘ghiaccio’, dal punto di vista impiantistico. Studieremo un’attività che sia in parte eredità anticipata dei giochi di Milano-Cortina 2026, per lasciare qualcosa. C’è poco ghiaccio, ci fa piacere che siate riusciti, nonostante i pochi impianti, ad ottenere risultati, ma dobbiamo fare di più”.Lo ha detto il Ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi la consegna dei Collari d’Oro ad Arianna Fontana e ai campioni del Curling alla Palestra Monumentale del Foro Italico. “Voglio studiare una campagna per elaborare infrastrutture che possano ospitare tutte le discipline che interessano il ghiaccio”, ha aggiunto Abodi.