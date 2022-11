Nemmeno il tempo di disfare i bagagli. Dopo il viaggio di ritorno da Ferrara, Kamil Glik ieri è partito per raggiungere Varsavia, dove oggi è in programma il raduno della Polonia, con cui verrà dato il via alla preparazione alla Coppa del Mondo che si disputerà in Qatar. Partirà dunque con il primo allenamento in programma nel pomeriggio odierno l’avventura del primo calciatore del Benevento a partecipare al Mondiale.

