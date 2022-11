Migranti: Richetti (Iv-Az), ‘approssimazione governo imbarazza Quirinale’

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Costringere il presidente Mattarella ad intervenire per normalizzare i rapporti con la Francia, da la misura dell’approssimazione con la quale si muove questo governo. Francamente non abbiamo ancora capito se l’agenda la detta Salvini con le sue minacce o la premier con i suoi tentativi di darsi una linea. Governare è però una cosa seria che richiede responsabilità, non urla e provocazioni che imbarazzano il Quirinale”. Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera.