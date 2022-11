Scusate il ritardo. Sette partite per la prima vittoria della gestione Cannavaro, 70 giorni di digiuno da successi interrotti dal blitz di Ferrara contro la Spal di De Rossi, che ha permesso al Benevento di riassaporare il gusto dolcissimo di tre punti catturati tutti in una volta. La Strega non trovava il risultato pieno dallo scorso 3 settembre, ma per la verità una porzione essenziale della propria fisionomia aveva già dato l’impressione di averla ritrovata nelle uscite precedenti, quando il campo ne aveva soffocato i legittimi auspici, nonostante prestazioni positive.

