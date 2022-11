Energia, Donnarumma (Terna): “A breve dovrebbe arrivare approvazione Ue collegamento Nord Africa”

Salerno, 14 nov. (Adnkronos) – “Riteniamo che l’Unione Europea possa approvare a breve anche il collegamento con il Nord Africa e questo aprirebbe uno scenario molto importante nella direttrice Sud-Nord tra due continenti”. Così Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, intervenendo all’inaugurazione del Tyrrhenian Lab all’Università di Salerno. “Speriamo che questo possa avvenire presto perché il futuro dell’Italia è proprio di essere, nella sua posizione geografica vantaggiosa, un hub energetico”, ha osservato.

Tornando sul tema a margine dell’evento, Donnarumma ha aggiunto: “Si tratta della parte di finanziamento che riguarda la comunità europea e dovremmo sapere a giorni qualcosa. Comunque noi siamo ottimisti anche perché questo è un collegamento che per il futuro dell’area mediterranea è molto importante”, ha proseguito.

“Dovrebbe essere un collegamento cui partecipano Italia e Tunisia con la copertura dei fondi europei – ha specificato – e credo di conseguenza che non sia condiviso con altri Paesi, anche se poi quando si parla di collegamenti elettrici e quindi di chiusura dell’anello di connessione, tutti i Paesi europei sono interessati”. “Io credo che sia molto importante anche perché le distanze fra il nostro Sud Italia e il Nord Africa sono veramente limitate in termini chilometrici mentre le opportunità sono davvero molte e io credo che questo sarà il primo di una possibile serie di collegamenti con queste aree del Mediterraneo”, ha concluso Donnarumma.