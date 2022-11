Donnarumma (Terna): “Tyrrhenian Lab è laboratorio di competenze legato ai territori”

Salerno, 14 nov. (Adnkronos) – “Il Tyrrhenian Lab è un laboratorio di competenze fondamentalmente legato ai territori che ospitano gli approdi del Tyrrhenian Link. Sin dal principio è stata la volontà di Terna di far sentire a questi territori la propria presenza ma anche di attingere alle giovani leve che fortunatamente, soprattutto nel Sud Italia, non mancano, grazie alle università che abbiamo coinvolto”. A dirlo è Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, intervenendo all’avvio delle attività del Tyrrhenian Lab presso l’università di Salerno.

“Parte del Tyrrhenian Lab è questo master che avrà lo scopo di formare e specializzare questi giovani laureati nelle materie specificamente connesse con la transizione energetica, che poi è la missione vera di Terna”, ha aggiunto l’ad.

E rivolgendosi ai ragazzi che parteciperanno alla prima edizione del master ha ricordato: “Non bisogna scegliere un mestiere nella vita ma un ideale, dei valori e una missione. Perché i giovani possono essere per il nostro futuro, e devono esserlo, fondamentali. Loro sono, rispetto alla mia generazione, molto più inclini alla sostenibilità. Nascono digitali e hanno un pensiero più ampio e più laterale del nostro e quindi confido in loro moltissimo”, ha concluso.