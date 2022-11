Calcio: Manchester United, ‘intervista CR7? La risposta una volta chiariti i fatti’

Manchester, 14 nov. -(Adnkronos) – “Il Manchester United prende atto della copertura mediatica relativa all’intervista di Cristiano Ronaldo. Il club valuterà la sua risposta dopo che saranno stati chiariti tutti i fatti”. Così il Manchester United in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale all’indomani dell’intervista non autorizzata concessa al giornalista Piers Morgan dove ha attaccato la società e il tecnico Erik Ten Hag. “Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e dare continuità allo slancio, le convinzioni e l’unione che si stanno creando tra giocatori, dirigenti, staff e tifosi”, conclude il comunicato dei Red Devils.