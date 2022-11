Avviato dalla stazione appaltante della Provincia di Benevento il percorso procedurale per affidare la fornitura all’ente, per la stagione invernale 2022/2023, di pellet per le centrali termiche a servizio di diversi istituti di Istruzione Secondaria Superiore della città.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia