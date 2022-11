Basket: Pozzecco esalta gli azzurri, ‘squadra di eroi, sempre oltre i limiti’

Tbilisi, 14 nov. – (Adnkronos) – “Voglio fare i complimenti alla Georgia, è stata durissima. Abbiamo viaggiato dopo aver giocato pochi giorni fa un altro match difficile. Abbiamo giocato bene, amo i miei giocatori. Vanno sempre oltre i loro limiti, lo avevano già fatto con la Spagna e agli Europei. Giocano e creano emozione, non mollano mai, lottano e giocano sino alla fine. Hanno meritato la vittoria e il Mondiale. Grande merito allo staff, che ha preparato una difesa così contro Shengeila, uno dei migliori giocatori d’Europa. Hanno mostrato carattere, sono come degli eroi visto che hanno raggiunto il Mondiale. Ora ci vediamo in Asia”. Così il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria in Georgia che ha qualificato aritmeticamente gli azzurri al Mondiale di basket del 2023, che si terrà in Indonesia-Giappone e Filippine.

“E’ una vittoria che dedico al presidente Petrucci, la merita più di tutti -aggiunge Pozzecco a Sky Sport-. Mi aspettavo una partita così difficile, la Georgia è ben allenata ed eravamo preoccupati questo match. Abbiamo controllato i rimbalzi più di quanto mi aspettassi, abbiamo giocato bene sotto canestro e tirato con fiducia. Pensavo che la partita fosse finita quando siamo scivolati a -5, ma i miei giocatori hanno dimostrato che si poteva ancora fare e hanno vinto. Sono molto fortunato, alla fine avevamo deciso di giocare con due ali forti come Ricci e Severini per cambiare sempre le marcature. Anche la Georgia cambiava su tutto, abbiamo messo un paio di triple aperte e il lavoro dell’allenatore cambia grazie a questo, a un paio di tiri che entrano. Non mancherò mai rispetto al basket, saremo seri e giocheremo seriamente le due partite che restano”.