Superbike: Bautista, ‘vittoria incredibile, un sogno che si avvera’

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – “E’ incredibile, un sogno che si avvera, specie dopo gli ultimi 2 anni, molto difficili. Ringrazio chi mi ha dato fiducia”. Queste le parole di Alvaro Bautista dopo il 2° posto in gara-2 nel Gp di Indonesia che gli ha consentito di laurearsi campione del mondo della Superbike. “Per la prima volta mi sono sentito un po’ stressato in gara 2 prima del via ma ho cercato di giocarmela e controllare le emozioni -aggiunge il 38enne pilota spagnolo della Ducati-. Quando ero primo sbagliavo tantissimo perché avevo la testa da un’altra parte. Sono stato molto costante in tante situazioni diverse”.