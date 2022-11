Superbike: Bautista su Ducati conquista il titolo mondiale

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – Alvaro Bautista è il nuovo campione della Superbike. Il 38enne pilota spagnolo della Ducati ha conquistato il titolo in Indonesia dopo una stagione da dominatore, battendo la concorrenza dei due grandi rivali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Per Bautista è il secondo Mondiale dopo quello conquistato in 125 con l’Aprilia nel 2006, in mezzo 9 stagioni in MotoGP. Per la ‘Rossa’ di Borgo Panigale è il 15° Mondiale Piloti della storia in Superbike: l’ultimo era stato vinto da Carlos Checa nel 2011.