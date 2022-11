E’ spirata la signora che nel pomeriggio di ieri l’altro venne investita sull’Appia in zona contrada Epitaffio. L’84enne Pia Micco, residente a Cervino, nel casertano, non ha superato le conseguenze dei traumi riportati che in un primo momento per quanto gravi non erano apparsi tali da metterla a rischio della vita.

