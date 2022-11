Paleari 5,5: Un gol al passivo e qualcosa di cui scusarsi. E’ vero che sulla traiettoria disegnata da Esposito c’è la deviazione involontaria di La Gumina, ma lui parte in ritardo e si mostra poco reattivo. Per il resto, sbriga l’ordinaria amministrazione

Leverbe 6: Le cose migliori le fa nell’area di rigore avversaria, visto che sfiora il gol in due circostanze. Quando si tratta di difendere, però, va spesso in sofferenza (64′ Forte 6: non ha gradito l’esclusione, ma entra col piglio giusto)

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia