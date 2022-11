Ladri scatenati a San Giorgio del Sannio, nel mirino anche la villa di El Kaouakibi

Ladri in azione nella periferia di San Giorgio del Sannio, dove si sono registrate quattro incursioni predatorie in rapida successione, e in alcuni casi trafugamento di orologi e preziosi e in altri, invece, danni per gli infissi forzati per entrare e tutto messo sotto sopra. Uno dei quattro domicili bersagliati appartiene ad Hamza El Kaouakibi, un calciatore del Benevento: nella sua abitazione i malviventi hanno rubato alcuni vestiti ed accessori.

