“Notevole affluenza di pubblico nella prima serata della manifestazione dell’International Street food 2022 a Benevento in Piazza Risorgimento. La città di Benevento sempre più protagonista e attrattiva grazie all’amministrazione del Sindaco Mastella”, il commento dell’assessore al Commercio, Luigi Ambrosone in merito alla manifestazione per la prima volta in città.

