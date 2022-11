Scuro in volto, non solo per la prima sconfitta da allenatore, ma soprattutto per la prestazione offerta dalla sua squadra. Daniele De Rossi evita di attaccarsi agli episodi e preferisce ammettere che la prova della sua Spal non è stata quella che si aspettava: «Con Fabio (Cannavaro ndr) eravamo d’accordo nel ritenere le decisioni arbitrali molto discutibili, ma non è per questo che abbiamo perso la partita. Gli episodi condizionano sempre e noi non dobbiamo attaccarci a questo. Non mi è piaciuto come l’abbiamo interpretata, perché dopo il gol siamo spariti dal campo e ci siamo abbassati troppo.

