Rijeka, 13 nov. – (Adnkronos) – Serse Cosmi non è più l’allenatore del Rijeka. Il tecnico italiano è stato esonerato dopo la sconfitta per 7-2 con la Dinamo Zagabria. Arrivato alla guida del Rijeka lo scorso 4 settembre l’allenatore perugino ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte in undici partite fra campionato e coppa.