Calcio: Juric, ‘grande rammarico per il pareggio, per 70′ abbiamo dominato’

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – “Penso che fino al 70′ abbiamo dominato, mentre dopo ci è mancata fisicità. Ho visto i ragazzi un po’ stanchi, mancavano anche i cambi giusti a livello di esperienza. C’è tanto rammarico, perché per 70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita”. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric commentando il pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Roma.

“Oggi abbiamo giocato veramente bene -aggiunge il tecnico croato a Dazn-. Soprattutto in mezzo al campo riuscivamo a spostare bene la palla e a liberare i due trequartisti. Nel finale dovevamo tenere più palla, ma a noi questo manca. Avendo qualche cambio giusto, potevamo portare la partita a casa in modo sporco: quello che ci voleva oggi”.

“Finora siamo andati oltre le aspettative. Abbiamo perso Bremer, che è uno dei migliori difensori. I ragazzi sono splendidi, sono contento della loro crescita e ora dobbiamo completarci ed essere ancora più competitivi”, conclude Juric.