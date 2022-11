Superbonus: Ronzulli, ‘giusto intervenire ma non penalizzare cittadini e imprese’

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La necessità di intervenire sul Superbonus è ampiamente condivisa: l’Italia non può più permettersi una misura così costosa per le casse dello Stato. Ma è altrettanto doveroso fare attenzione ai tempi con cui si procede alla rimodulazione per non penalizzare cittadini e imprese, a cominciare da chi ha già deliberato degli interventi e stipulato i relativi contratti. Per questo Forza Italia chiederà, con un emendamento in Parlamento, di procrastinare le modifiche alle norme di almeno un mese, dal 25 novembre al 31 dicembre”. Lo ha affermato Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, ospite “Diario del giorno”, su Retequattro.