Senato: Leonardi (Fdi), ‘eletta segretario commissione Sanità, porterò modello Marche’

Roma, 12 nov.(Adnkronos) – “Ringrazio i colleghi senatori che mi hanno indicato in votazione come Segretario della X Commissione del Senato della Repubblica. La Commissione si occuperà di Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato e Previdenza sociale”. Così Elena Leonardi, neoeletta segretario della Commissione Sanità del Senato e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.

“Lavorando all’interno della potrò continuare a operare nel solco della mia esperienza in Consiglio regionale, prima come Consigliere di minoranza e poi come Presidente della Commissione regionale della Sanità. Essere Segretario di questa commissione del Senato consentirà di cooperare in maniera sempre più fruttuosa tra Stato e Regione, rappresentando un’occasione per portare nelle Marche le riforme necessarie. Sono certa che anche in questo ambito sapremo portare a Roma il ‘modello Marche'”.