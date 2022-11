Sci fondo: Fis, tedesca Hennig vince a Muonio e Ganz ottava

Muonio, 12 nov. – (Adnkronos) – Katharina Hennig ha firmato la vittoria nella gara Fis di Muonio, una 10 km in tecnica classica a partenza individuale, secondo atto del trittico sulle nevi finlandesi. La ventiseienne tedesca ha completato il percorso in 28’02″7, risultando al comando praticamente in tutti i passaggi intermedi per lasciarsi alle spalle per 5″2 la padrona di casa Krista Parmakoski, seguita dalle connazionali Kerttu Niskanen (8+10″5) e Jasmi Joensuu (+39″7). Seguono le due norvegesi Anna Svendsen e Silje Theodorsen con l’austriaca Teresa Stadlober ad occupare la settima piazza. Ottavo posto per Caterina Ganz (+46″4), protagonista di una discreta prova. Per la portacolori delle Fiamme Gialle una significativa iniezione di fiducia a sole ventiquattr’ore dalla semifinale ottenuta nella sprint.