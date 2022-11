Scherma: CdM fioretto, Foconi secondo a Bonn, l’azzurro cede in finale a Matsuyama

Bonn, 12 nov. – (Adnkronos) – Parte con un bel secondo posto la stagione di Coppa del Mondo per Alessio Foconi che, alla prima uscita a Bonn, ha subito centrato il podio nella prova individuale di fioretto. L’azzurro del’Aeronautica Militare, numero 3 del ranking mondiale, ha affrontato una gara in crescendo che è partita con il successo 15-12 sul portacolori di Hong Kong Chin Yu Leung. Il turno dei sedicesimi di finale è stato da brividi per il ternano, che è riuscito a superare il francese Alexandre Sido soltanto all’ultima stoccata per 15-14, mentre nell’assalto successivo ha battuto l’altro transalpino Rafael Savin 15-12. Nei quarti il derby con l’amico e compagno di nazionale Daniele Garozzo, in cui l’allievo del maestro Filippo Romagnoli ha avuto la meglio per 15-13, in semifinale ha invece battuto 15-8 l’inglese Marcus Mepstead. La finale contro Kyosuke Matsuyama è partita bene per l’azzurro, che si è portato avanti fino all’8-5: il giapponese a questo punto ha iniziato la rimonta e si è imposto col punteggio di 15-11. Quinto posto per il campione europeo Garozzo: il siciliano ha vinto i primi tre assalti di giornata contro l’inglese Jamie Cook (15-8), il cinese Jie Xu (15-10) e il ceco bronzo olimpico Alexander Choupenitch (15-7), prima della sconfitta subita da Foconi ai quarti. Domani nella gara a squadre l’Italia schiera la formazione tipo dell’ultima stagione formata da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi.