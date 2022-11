Pd: oltre 600 firme in 2 giorni ad appello donne dem per anticipo congresso a gennaio**

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Ha superato le 600 firme la petizione promossa da alcune esponenti dem per anticipare il congresso del Pd a gennaio. Alle firme delle promotrici , tra cui figurano quelle di Alessandra Moretti, Alessia Morani, Valeria Fedeli , Titti Di Salvo, Elisabetta Gualmini, Enza Bruno Bossio, Patrizia Prestipino, Alessia Rotta e molte altre si sono aggiunte quelle di Carla Cantone, Laura Puppato, Francesca Puglisi, Giuditta Pini e tante ancora”. Si legge in una nota.

“Lo abbiamo detto nelle scorse settimane ed oggi è necessario insistere: il Pd deve anticipare i tempi del Congresso, altrimenti avremo un nuovo segretario alle calende greche e secondo tutte le regole interne,ma nel frattempo il Pd rischia di essere azzerato. Muoviamoci, modifichiamo le regole dello Statuto e facciamo il congresso entro gennaio anche per arrivare all’appuntamento con le regionali con una classe dirigente legittimata e forte”, si lgge in uno dei passaggi dell’appello.