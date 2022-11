Napoli, 12 nov. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 3-2 l’Udinese nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 15′, Zielinski al 31′ ed Elmas al 58′, per i friulani a segno Nestorovski al 79′ e Samardzic all’82’. Undicesimo successo di fila per gli azzurri che sono sempre più primi con 41 punti, i bianconeri restano invece fermi a quota 24 in ottava posizione.