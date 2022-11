Calcio: Allegri, ‘Napoli? Ha vinto anche oggi ma nel calcio quel che vale oggi non vale domani’

Torino, 12 nov. – (Adnkronos) – “Il Napoli anche oggi ha vinto, ha perso solo 4 punti nelle prime 15 giornate. Nel calcio però quello che vale oggi non vale domani. Noi pensiamo solo a fare bene domani sera e poi a farci trovare nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato il 4 gennaio”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, in merito alla corsa scudetto che alla sosta mondiale vede il Napoli nettamente davanti a tutte.