Torino, 12 nov. – (Adnkronos) – “È un giocatore della Lazio, chiedete a Sarri. I giocatori per dare giudizi definitivi vanno allenati, magari lo vedi, poi lo alleni e ti fai un’idea diversa”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Lazio, in merito a Sergej Milinkovic-Savic, stella dei biancocelesti, possibile obiettivo di mercato dei bianconeri.