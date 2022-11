Torino, 12 nov. – (Adnkronos) – “Domani è l’ultima prima della sosta, veniamo da un filotto positivo e dobbiamo dare seguito, sapendo che la Lazio in trasferta ha preso solo un gol. È una squadra difficile da battere, Sarri sa organizzare bene le squadre a livello difensivo e poi ha giocatori tecnicamente molto validi, sia nel palleggio che in campo aperto”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.